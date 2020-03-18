У Чернівцях почали регулярно дезінфікувати вулиці

Фото: обробка вулиць у Чернівцях (chernivtsy.eu)

Вулиці обробляють засобом, який містить хлор

Через ситуацію з коронавірусом в Чернівцях почали дезинфікувати вулиці. Про це йдеться в повідомленні місцевого міської ради.

Повідомляється, що засіб для дезінфекції містить хлор, але є нешкідливим для людей та домашніх тварин. Обробка вулиць почалася з 14:00, комунальники продезінфікували проспект Незалежності, вулиці Головну, Небесної Сотні, Героїв Майдану, Буковинську, Руську, Винниченка, Січових Стрільців.

Власників автомобілів просять не паркувати транспортні засоби уздовж доріг. Миття вулиць буде проводитися три рази на день.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Івано-Франківській області з підозрою на коронавірус госпіталізували дев'ятеро людей. На сьогодні в регіоні немає жодного лабораторно підтвердженого випадку захворювання.

Раніше стало відомо, що у Чернівцях скасували пільги на безкоштовний проїзд у громадському транспорті. Рішення було прийнято, щоб скоротити число пенсіонерів у маршрутках і автобусах. Зазначимо, люди похилого віку перебувають у групі ризику зараження коронавірусом.