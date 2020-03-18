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В Черновцах начали регулярно дезинфицировать улицы

Новости » Коронавирус     18.03.2020 - 17:17
В Черновцах начали регулярно дезинфицировать улицы
Фото: обработка улиц в Черновцах (chernivtsy.eu)

Улицы обрабатывают средством, которое содержит хлор

Из-за ситуации с коронавирусом в Черновцах начали дезинфицировать улицы. Об этом говорится в сообщении местного городского совета.

Сообщается, что средство для дезинфекции содержит хлор, но является безвредным для людей и домашних животных. Обработка улиц началась с 14:00, коммунальщики продезинфицировали проспект Независимости, улицы Главную, Небесной Сотни, Героев Майдана, Буковинскую, Русскую, Винниченко, Сечевых Стрельцов.

Владельцев автомобилей просят не парковать транспортные средства вдоль дорог. Мытье улиц будет проводиться три раза в день.

Напомним, ранее сообщалось, что в Ивано-Франковской области с подозрением на коронавирус госпитализировали девять человек. На сегодня в регионе нет ни одного лабораторно подтвержденного случая заболевания.

Ранее стало известно, что в Черновцах отменили льготы на бесплатный проезд в общественном транспорте. Решение было принято, чтобы сократить число пенсионеров в маршрутках и автобусах. Отметим, люди преклонного возраста находятся в группе риска заражения коронавирусом.

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