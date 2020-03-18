В Івано-Франківській області з підозрою на коронавірус шпиталізували дев'ятеро людей

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Також у Івано-Франківську померла жінка від ускладнень від грипу, однак медики відправили її аналізи до Києва на перевірку на коронавірус

В Івано-Франківській області з підозрою на коронавірус COVID-19 шпиталізували дев'ятеро людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Івано-франківської ОДА.

За словами в. о. голови облдержадміністрації Віталія Федоріва, на сьогодні в області немає жодного лабораторно підтвердженого випадку захворювання коронавірусом.

"З підозрою в інфекційній лікарні перебувають дев'ять осіб. Також є один смертельний випадок, коли внаслідок ускладнень від грипу померла жінка. Її аналізи відправлені в лабораторний центр Києва. Результати очікуємо", - додав він.

Своєю чергою, місцеві ЗМІ повідомляють, що в Івано-Франківській інфекційній лікарні померла 56-річна жінка. Вона була госпіталізована після трьох днів хвороби за направленням терапевта. З кожним днем її стан погіршувався, тож врятувати життя хворого не вдалося. Лабораторно у неї вже підтверджено грип типу А.

Нагадаємо, станом на 18 березня в Україні зафіксовано 14 випадків зараження коронавірусом, а також два летальних випадки. Від коронавіруса померла 71-річна жителька Радомишльського району Житомирської області та 33-річна мешканка Чернівецької області.

Крім того, Міністерство охорони здоров'я України протягом 17 березня надійшло 41 підозра на коронавірус. Всього з початку 2020 року надійшло 181 повідомлення про підозру на COVID-19.