ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Чернівецькій області одужали від коронавірусу ще понад 40 людей

Новини » Коронавірус     06.05.2020 - 17:17
У Чернівецькій області одужали від коронавірусу ще понад 40 людей
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Всього в області 217 пацієнтів, що вилікувались, 1985 - захворіли

У Чернівецькій області за минулу добу вилікувались ще 42 пацієнта з коронавірусом COVID-19. Про це повідомили в Чернівецькій облдержадміністрації у Facebook.

Повідомляється, що всього в області захворіло коронавірусом 1985 людина, одужали вже 217 пацієнтів. На даний момент в лікарнях на лікуванні знаходиться 171 осіб з підтвердженим COVID-19. Ще 377 пацієнтів госпіталізовано з підозрою на захворювання.

"В медичних установах станом на 6 травня лікують 56 пацієнтів у важкому стані, з них у реанімації - 40, на апаратах штучної вентиляції легень - 5", - повідомили в ОДА.

Раніше РБК-Україна писало, що в Україні другий день поспіль від коронавіруса одужує більше 200 пацієнтів. Загальна кількість людей, які вилікувались від COVID-19 досягло 2097.

Зазначимо, за минулу добу в Україні зафіксували зростання числа нових випадків коронавіруса після триденного спаду. За 5 травня захворіли 487 осіб. Загальна кількість інфікованих зросла до 13 184 чоловік.

Померли за минулу добу 11 пацієнтів з коронавірусом. Всього жертвами COVID-19 в Україні стали 327 осіб.

У світі понад 90 тисяч медпрацівників інфіковані COVID-19, - ICN У МОЗ назвали кількість дітей з коронавірусом в інтенсивній терапії
Новини України лечениеЧерновицкая областьКоронавірус
News
On Top