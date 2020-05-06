В Черновицкой области выздоровели от коронавируса еще более 40 человек

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Всего в области 217 пациентов вылечились, 1985 - заболели

В Черновицкой области за прошлые сутки вылечились еще 42 пациента с коронавирусом COVID-19. Об этом сообщили в Черновицкой облгосадминистрации в Facebook.

Сообщается, что всего в области заболели коронавирусом 1985 человек, выздоровели уже 217 пациентов. На данный момент в больницах на лечении находится 171 человек с подтвержденным COVID-19. Еще 377 пациентов госпитализированы с подозрением на заболевание.

"В медицинских учреждениях по состоянию на 6 мая лечат 56 пациентов в тяжелом состоянии, из них в реанимации - 40, на аппаратах искусственной вентиляции легких - 5", - сообщили в ОГА.

Ранее РБК-Украина писало, что в Украине второй день подряд от коронавируса выздоравливает более 200 пациентов. Общее количество людей, которые вылечились от COVID-19 достигло 2097.

Отметим, за прошлые сутки в Украине зафиксировали рост числа новых случаев коронавируса после трехдневного спада. За 5 мая заболели 487 человек. Общее количество инфицированных выросло до 13 184 человек.

Умерли за прошлые сутки 11 пациентов с коронавирусом. Всего жертвами COVID-19 в Украине стали 327 человек.