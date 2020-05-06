ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Україні другий день поспіль від коронавірусу одужує понад 200 людей

Новини » Коронавірус     06.05.2020 - 14:03
В Україні другий день поспіль від коронавірусу одужує понад 200 людей
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Загалом в країні від коронавірусу одужали 2097 осіб

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що в Україні вже другий день поспіль від коронавірусної інфекції одужує понад 200 осіб. Про це повідомляє прес-служба Офісу президента України.

Як він повідомив Степанов, в Україні другий день від коронавірусу вилікувались більш як 200 пацієнтів. Водночас хворих за минулу добу зафіксовано більше, ніж за попередню, і ситуацію необхідно контролювати.

Нагадаємо, на ранок 6 травня кількість інфікованих в Україні досягла 13184 осіб, при цьому одужали 2097 пацієнтів.

Також в Україні зростає кількість нових випадків коронавірусу після триденного спаду, за минулу добу зафіксовано майже 500 заражених COVID-19. Так, 2 травня було 550 нових випадків коронавірусу (11 411), а також ще 7 смертей (279). Після цього дня фіксували спад випадків COVID-19 протягом трьох днів.

Крім того, МОЗ планує з 11 травня змінити умови карантину. Українцям буде дозволятися прогулюватись парками, зонами відпочинку, почнуть працювати заклади роздробленої торгівлі непродовольчими товарами, окрім зон харчування та дитячих зон в ТРЦ.

Британія розробила трьохетапний план послаблення карантину В Україні можуть ввести "паспорти здоров'я"
Новини України Максим СтепановКоронавірус
News
On Top