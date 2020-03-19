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За звільнення під час карантину керівникам загрожує штраф

Новини » Коронавірус     19.03.2020 - 21:11
За звільнення під час карантину керівникам загрожує штраф
Ілюстративне фото (Віталій Носач/РБК-Україна)

Може загрожувати штраф до 51 тис. грн або виправні роботи, а також позбавлення права обіймати певні посади

За звільнення працівників під час карантину через новий тип коронавірусу COVID-19 керівників чекає штраф. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МВС.

Повідомляється, що керівникам, які незаконно звільняють працівників під час карантину, може загрожувати штраф до 51 тис. грн або виправні роботи.

"Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від двох тисяч до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (34 тис. - 51 тис. грн). Або позбавлення права обіймати певні посади. Також керівників можуть позбавити права займатися певною діяльністю на строк до трьох років, або покарати виправними роботами на строк до двох років", - зазначив начальник Головного слідчого управління Максим Цуцкірідзе.

За його словами, в разі незаконного звільнення працівники можуть звертатися на 102 або писати заяву в поліцію за статтею 172 Кримінального кодексу України (грубе порушення законодавства про працю).

Нагадаємо, в Україні число померлих від коронавірусу COVID-19 збільшилося до трьох осіб. Третьою жертвою вірусу стала мешканка Івано-Франківська.

Як повідомляло РБК-Україна, в Дніпропетровській ОДА повідомили про підтвердження перших випадків коронавірусу в області. У Дніпропетровській області коронавірусом заразилися 2 людини, які нещодавно були за кордоном. Зараз медики встановлюють всіх, хто контактував з хворими.

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