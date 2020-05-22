У Чернівецькій області пом'якшили обмеження в'їзду і виїзду

Фото: КПП (РБК-Україна)

При цьому в області не перейшли до другого етапу ослаблення

У Чернівецькій області прийняли рішення про пом'якшення дії особливого режиму в'їзду і виїзду в область умовах карантину. Зокрема, відновлено проїзд приватного транспорту і міжобласне сполучення.

Про це повідомив голова Чернівецької облдержадміністрації Сергій Осачук в Facebook.

За його словами, контрольно-пропускні пункти будуть працювати в області до 25 травня.

"Сьогодні, 22 травня, обласна комісія ТЕБ та НС ухвалила рішення пом'якшити дію особливого режиму в'їзду і виїзду в Чернівецькій області. Проїзд приватного транспорту та міжобласного сполучення відновлено. КПП на кордонах області продовжать роботу до 25.05.2020 з метою моніторингу, контролю за переміщенням та інформування осіб в разі необхідності", - написав Осачук.

При цьому він зазначив, що таке рішення не є підставою для ослаблення протиепідемічних заходів в області.

Нагадаємо, з 22 травня в Україні розпочався другий етап ослаблення карантину. При цьому в Моз повідомили, що Київ і ще 11 областей не готові до початку другого етапу ослаблення карантинних обмежень. Серед них і Чернівецька область.

Зазначимо, в рамках другого етапу ослаблення карантину в Україні дозволена робота громадського транспорту, спортивні події з не більше 50 учасниками без глядачів, робота готелів і дитячих садів.

Автор: Игорь Литвиненко