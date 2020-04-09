У Чернівецькій області різко збільшилася кількість випадків COVID-19

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

В області за добу підтвердили 76 нових випадків зараження

У Чернівецькій області за останню добу підтвердили 76 нових випадків захворювання коронавірусом. Про це у Facebook повідомив голова Чернівецької обласної державної адміністрації Сергій Осачук.

При цьому він зазначив, що померли ще троє інфікованих.

За його словами, випадки інфікування зареєстровані у всіх районах області. Таким чином кількість інфікованих в області зросло до 379 випадків.

"За минулу добу у нас померли три людини, вони занадто пізно звернулися за медичною допомогою. Кілька годин тому померла одна з чернівчанок. Всі вони лікувалися у Чернівецькій міській лікарні № 1", - заявив Осачук.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Чернівецькій лікарні померла жінка з підозрою на коронавірус. Жінку 1957 року народження в лікарню привезла швидка допомога 7 квітня.

Крім того, в Запорізькій області підтвердили першу смерть від коронавірусу. Помер 60-річний житель Мелітополя.

За станом на ранок 9 квітня в Чернівецькій області було зафіксовано 302 випадку коронавірусу. При цьому у всій Україні кількість хворих склала 1892 людини, з них 224 інфікування було підтверджено за минулу добу. Померли в Україні від коронавіруса 57 осіб, з них 5 - 8 квітня.