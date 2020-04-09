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У Чернівецькій області різко збільшилася кількість випадків COVID-19

Новини » Коронавірус     09.04.2020 - 22:37
У Чернівецькій області різко збільшилася кількість випадків COVID-19
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

В області за добу підтвердили 76 нових випадків зараження

У Чернівецькій області за останню добу підтвердили 76 нових випадків захворювання коронавірусом. Про це у Facebook повідомив голова Чернівецької обласної державної адміністрації Сергій Осачук.

При цьому він зазначив, що померли ще троє інфікованих.

За його словами, випадки інфікування зареєстровані у всіх районах області. Таким чином кількість інфікованих в області зросло до 379 випадків.

"За минулу добу у нас померли три людини, вони занадто пізно звернулися за медичною допомогою. Кілька годин тому померла одна з чернівчанок. Всі вони лікувалися у Чернівецькій міській лікарні № 1", - заявив Осачук.

Важливо! Сергій Осачук з останньою інформацією про кількість хворих на коронавірус у Чернівецькій області [09.04.2020]

ВажливоСергій Осачук з останньою інформацією про кількість хворих на коронавірус у Чернівецькій області [09.04.2020]

Опубліковано Сергій Осачук Четвер, 9 квітня 2020 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Чернівецькій лікарні померла жінка з підозрою на коронавірус. Жінку 1957 року народження в лікарню привезла швидка допомога 7 квітня.

Крім того, в Запорізькій області підтвердили першу смерть від коронавірусу. Помер 60-річний житель Мелітополя.

За станом на ранок 9 квітня в Чернівецькій області було зафіксовано 302 випадку коронавірусу. При цьому у всій Україні кількість хворих склала 1892 людини, з них 224 інфікування було підтверджено за минулу добу. Померли в Україні від коронавіруса 57 осіб, з них 5 - 8 квітня.

У Рівненській області зафіксовано 16 нових випадків коронавірусу У Чернівцях померла ще одна пацієнтка з підозрою на COVID-19
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