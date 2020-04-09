У Запорізькій області підтвердили першу смерть від коронавірусу

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Помер 60-річний житель Мелітополя, який перебував у реанімації на ШВЛ

У Запорізькій області 9 квітня підтвердили першу смерть від коронавірусу COVID-19, помер 60-річний житель Мелітополя. Про це повідомили в Мелітопольській міській раді.

Повідомляється, що хворий знаходився в реанімаційному відділенні у важкому стані і був підключений до апарату штучної вентиляції легенів.

"60-річний житель міста Мелітополя, який раніше був госпіталізований до Мелітопольської інфекційну лікарню з зафіксованим лабораторно підтвердженим випадком COVID-19, сьогодні помер. Хворий знаходився в реанімаційному відділенні, був підключений до апарату ШВЛ під спостереженням медиків", - повідомили в міськраді.

Нагадаємо, раніше в Запоріжжі повідомили про 6 нових підтверджених випадках коронавірусу. До цього в області було зафіксовано 47 випадків COVID-19.

Також РБК-Україна писало, що у Мелітополі Запорізької області обмежили в'їзд в місто у зв'язку з поширенням коронавірусу. Зокрема, на виїздах і в'їздах в місто почали роботу 5 контрольно-пропускних пунктів. Інші виїзди і в'їзди перекриті.

Зазначимо, станом на ранок 9 квітня в Україні було підтверджено 1892 захворювання коронавірусом, з них 224 захворіли за минулу добу. Померли в Україні від коронавіруса 57 осіб, з них 5 - за 8 квітня.