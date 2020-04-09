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У Чернівцях померла ще одна пацієнтка з підозрою на COVID-19

Новини » Коронавірус     09.04.2020 - 22:12
У Чернівцях померла ще одна пацієнтка з підозрою на COVID-19
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Жінка була госпіталізована 7 квітня

У Чернівецькій лікарні померла жінка з підозрою на коронавірус. Про це у Facebook повідомляє Чернівецька обласна державна адміністрація.

Повідомляється, що хвору жінку 1957 року народження у лікарню привезла швидка допомога 7 квітня.

"Жінку 1957 року народження до медичного закладу 7 квітня привезла "швидка". У неї була пневмонія, також лікарі діагностували інфаркт", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Запорізькій області підтвердили першу смерть від коронавірусу. Помер 60-річний житель Мелітополя.

Крім того, у Дніпропетровській області лабораторно підтвердили чотири нових випадки коронавірусу. Також в області зафіксовано 180 підозр.

Додамо, що у Запоріжжі підтвердили шість нових випадків коронавірусу. Захворіла сім'я з Хортинского району міста. На цей час в місті вживаються заходи щодо недопущення поширення вірусу.

Станом на ранок 9 квітня в Чернівецькій області було зафіксовано 302 випадки коронавірусу. При цьому у всій Україні кількість хворих склала 1892 людини, з них 224 інфікування було підтверджено за минулу добу. Померли в Україні від коронавірусу 57 осіб, з них 5 - за 8 квітня.

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