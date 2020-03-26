Кількість захворювань коронавірусом у світі перевищила 500 тисяч

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Померли в світі більше 23 тисяч осіб

У світі коронавірусом захворіли понад 500 тисяч осіб, більше 23 тисяч померли. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту поширення вірусу Worldometers.

Згідно з представленими даними, за станом на 19:15 26 березня, кількість інфікованих COVID-19 у світі становить 509 678 чоловік. Померли 23 009 осіб. При цьому одужали 122 227 пацієнтів.

Активними залишаються більш 364 тисяч пацієнтів, з яких понад 18 тисяч перебувають у важкому стані.

Наголошується, що коронавірус зафіксований у 198 країнах і територіях по всьому світу.

Нагадаємо, раніше у Всесвітній організації охорони здоров'я закликали країни до агресивним заходам у боротьбі з коронавірусом. Як вважають у ВООЗ, заходів щодо самоізоляції громадян недостатньо, щоб перемогти коронавірус COVID-19.

Раніше у ВООЗ заявили, що США можуть стати новим епіцентром пандемії коронавірусу. Зокрема, спеціалісти ВООЗ відзначають значне прискорення темпом поширення COVID-19 в Америці.

При цьому фахівці Всесвітньої організації охорони здоров'я зазначають, що на розробку і випробування вакцини від нового коронавірусу потрібно не менше року.