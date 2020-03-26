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У Запоріжжі зросла кількість випадків коронавірусу

Новини » Коронавірус     26.03.2020 - 15:16
У Запоріжжі зросла кількість випадків коронавірусу
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Всі інфіковані повернулися з-за кордону

У Запоріжжя зросла кількість підтверджених випадків коронавірусу. Про це повідомив запорізький міський голова Володимир Буряк на сторінці в Facebook.

За його словами, станом на 25 березня у Запоріжжі зафіксовано 5 випадків зараження коронавірусом. Також на стадії підтвердження діагнозу перебуває одна дитина.

"Усі інфіковані повернулися з-за кордону. Наразі вони знаходяться в обласній інфекційній лікарні. Їх стан медики оцінюють як задовільний", - заявив він.

Буряк зазначив, що всі тестування на коронавірус проводилися у Запоріжжі. В першу чергу перевіряють людей, які мають симптоми схожі на коронавірус.

"Зробити тест можна виключно за призначенням сімейного лікаря після того, як він збере повний анамнез", - додав мер Запоріжжя.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за кордоном коронавірусом заразилися 20 українських громадян. Також за кордоном на карантині перебувають 160 українців. Перехворіли На коронавірус вже 6 українців.

Крім того, сьогодні у Чернігівській області зафіксували перший випадок коронавірусу. До лікарні госпіталізували чоловіка з ознаками вірусної пневмонії. Експрес-тест на коронавірус показав позитивний результат.

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