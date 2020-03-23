У Чорногорії зафіксували першу смерть від коронавірусу

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Чоловіку було 65 років, він мав хронічне захворювання легенів

Влада Чорногорії заявила про перший випадок смерті від коронавірусу COVID-19 в країні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ.

Повідомляється, що померлому було 65 років, він родом з міста Герцег-Нові. Згідно з інформацією інституту громадського здоров'я у Подгориці, чоловік мав хронічне захворювання легенів.

Його госпіталізували в неділю вранці, 22 березня. Тест на коронавірус дав позитивний результат. Директор Клінічного центру Чорногорії Евто Эракович зазначив, що були прийняті всі необхідні заходи, але допомогти пацієнтові не вдалося.

"Співробітники Клінічного центру, як я вже сказав, зробили все, що могли, використовували все необхідне медичне обладнання і всі процедури згідно зі стандартами лікування таких пацієнтів", - зазначив Эракович.

За останніми даними, в Чорногорії зафіксовано 22 випадки зараження коронавірусом COVID-19.

Раніше повідомлялося, що першу смерть від грипу зафіксували у Чехії. Загальна кількість смертельних випадків у результаті інфікування COVID-19 у світі досягла 14 705.

Також РБК-Україна повідомляло, що, на думку голови шанхайської групи клінічних експертів COVID-19 Чжана Веньхуна, Європі може знадобитися до 2 років для боротьби з пандемією коронавірусу.