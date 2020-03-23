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В Черногории зафиксировали первую смерть от коронавируса

Новости » Коронавирус     23.03.2020 - 12:07
В Черногории зафиксировали первую смерть от коронавируса
Иллюстративное фото (flickr)

65-летний мужчина имел хроническое заболевание легких

Власти Черногории заявили о первом случае смерти от коронавируса COVID-19 в стране. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.

Сообщается, что умершему было 65 лет, он родом из города Герцег-Нови. Согласно информации института общественного здоровья в Подгорице, мужчина имел хроническое заболевание легких.

Его госпитализировали в воскресенье утром, 22 марта. Тест на коронавирус дал положительный результат. Директор Клинического цетра Черногории Евто Эракович отметил, что были приняты все необходимые меры, но помочь пациенту не удалось.

"Сотрудники Клинического центра, как я уже сказал, сделали все, что могли, использовали все необходимое медицинское оборудование и все процедуры согласно стандартам лечения таких пациентов", - отметил Эракович.

По последним данным, в Черногории зафиксировано 22 случая заражения коронавирусом COVID-19.

Ранее сообщалось, что первую смерть от вируса зафиксировали в Чехии. Общее количество смертей в результате инфицирования COVID-19 в мире достигло 14 тысяч 705 человек.

Также РБК-Украина сообщало, что, по мнению главы шанхайской группы клинических экспертов COVID-19 Чжана Веньхуна, Европе может понадобиться до 2 лет для борьбы с пандемией коронавируса.

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