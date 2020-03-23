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У Китаї спрогнозували сроки завершення пандемії коронавірусу у Європі

Новини » Коронавірус     23.03.2020 - 10:30
У Китаї спрогнозували сроки завершення пандемії коронавірусу у Європі
Ілюстративне фото (freepik)

В Китаї вважають, що пандемія коронавірусу в Європі закінчиться не скоро

Голова шанхайської групи клінічних експертів Covid-19 Чжан Веньхун вважає, що Європі може знадобитись до 2 років для боротьби з пандемією коронавірусу. Про це повідомляє South China Morning Post.

Як повідомляється, китайський експерт Веньхун на відеоконференції, організованій китайським консульством у німецькому місті Дюссельдорф прокоментував ситуацію з пандемією коронавірусу в Європі.

"Було б абсолютно нормально, якщо вірус буде приходити і йти - і триватиме один чи два роки. Я можу сказати вам зараз: забудьте про те, що в найближчому майбутньому пандемія в Європі закінчиться. Щоб усунути цей спалах за короткий проміжок часу, заходи повинні бути надзвичайно радикальними. Якби весь світ міг перестати рухатися впродовж чотирьох тижнів, пандемію можна було б зупинити. Але я не можу уявити, щоб коли-небудь відбувалася повна глобальна зупинка. Навіть у Німеччині або Європі", - сказав Веньхун.

На його думку, без одночасних дій по всьому світу ті країни, які вводять жорсткі заходи, як і раніше будуть зазнавати ризику завезених інфекцій, як це відбувається в Китаї. Тому в міру поширення хвороби і збільшенню кількость загиблих уряди можуть змінити свої стратегії та більш жорстко ізолювати людей.

Нагадаємо, більше 43 тисяч заражених коронавірусом в Китаї виявилися не включені в офіційну статистику через відсутність симптомів.

Раніше в ВООЗ заявили, що карантину недостатньо для боротьби з коронавірусом, треба приділити увагу громадському здоров'ю, щоб запобігти рецидив.

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