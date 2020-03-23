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Число померлих від коронавірусу у світі становить понад 14,7 тисяч людей

Новини » Політика     23.03.2020 - 07:07
Число померлих від коронавірусу у світі становить понад 14,7 тисяч людей
Ілюстративне фото (РБК-Україна/Віталій Носач)

В Італії зафіксовано вже 5 тис. 476 смертей

У світі летальність внаслідок коронавірусу SARS-CoV-2 досягла 14 тисяч 705 осіб станом на ранок понеділка, 23 березня. Про це повідомляється на сайті Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса (США).

Найбільше у світі смертей зафіксовано в Італії - 5 тис. 476 осіб. У Китаї померли 3 тис. 153 особи протягом усього часу епідемії.

Загалом у світі наразі налічується 339 тисяч 035 інфікованих. У свою чергу, одужали 98 799 людей.

Третя по чисельності країна за кількістю хворих - США, тут заразилися вже 35 тис. 209 осіб. Далі - Іспанія (28768), Німеччина (24873) та Іран (21638).

В Україні різкий ріст захворюваності на COVID-19 був зареєстрований 22 березня і на сьогодні захворіли вже 73 людини.

Нагадаємо, Греція вводить комендантську годину після різкого зростання захворюваності коронавірусом. Від ранку понеділка, 23 березня, рух в країні буде обмежено, за рідкісними винятками. На вулиці будуть допускатися тільки ті, хто йде на роботу або повертається з роботи, робить покупки в магазині або купує ліки, відвідує лікаря.

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