НАТО закликало Росію відмовитися від обмеження судноплавства в Чорному морі

НАТО закликало Росію відмовитися від обмеження судноплавства в деяких районах Чорного мор я і забезпечити свободу проходу торгових судів. В альянсі назвали це рішення російської влади "невиправданим кроком".

Про це в Twitter повідомила прес-секретар НАТО Оана Лунгеску .

Вона зазначила, що Росія планує обмежити судноплавство в деяких районах Чорного моря, зокрема, біля Керченської протоки. "Це невиправданий крок, який є частиною дестабілізуючого поведінки. Ми закликаємо Росію надати свободу судноплавства", - додала Лунгеску.

За її словами, НАТО і союзники альянсу не визнають і збираються визнавати незаконну анексію Криму.

Нагадаємо, 15 квітня стало відомо, що Росія закриє частину Чорного моря поблизу Керченської протоки для іноземних військових кораблів. Акваторія буде закрита з наступного тижня до жовтня 2021 року. В Україні назвали такі дії Росії грубим порушенням міжнародного права.