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Будуть проводити навчання: Росія перекидає більше 10 кораблів у Чорне море

Новость на русском → Четвер 08 квітня 2021 14:48
Будуть проводити навчання: Росія перекидає більше 10 кораблів у Чорне море Фото: РФ перекидає кораблі в Чорне море (wikimedia by Vissarion)
Автор: Инна Собора

Більше 10 десантних і артилерійських катерів і суден РФ перехід перекидають з Каспійського в Чорне море. Це роблять начебто в рамках здачі контрольної перевірки за зимовий період навчання.

Про це повідомляє прес-служба Південного військового округу РФ.

Наголошується, що згідно з планом здачі контрольної перевірки, екіпажі катерів Каспійської флотилії у взаємодії з силами Чорноморського флоту візьмуть участь у залікових морських навчаннях.

"Для перевірки готовності до відбиття морських і повітряних десантів залучено підрозділи морської піхоти і берегових військ Чорноморського флоту і Каспійської флотилії", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що Росія стягує війська до українського кордону, готуючись до навчань в Брянську і окупованому Криму.

РБК-Україна писало, що військово-морські сили Збройних сил України проводять військові навчання в Чорному морі. У зв'язку з цим обмежена робота частині портів.

Раніше в МЗС РФ заявили про "нарощування активності" збройних сил НАТО в Україні і в Чорному морі.

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