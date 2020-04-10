ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Ситуація у Чорнобильській зоні залишається напруженою, - ДСНС

Новини » Надзвичайні події     10.04.2020 - 17:11
Ситуація у Чорнобильській зоні залишається напруженою, - ДСНС
Фото: пожежа у Чорнобильській зоні, вигляд з об’єкту "Укриття" (facebook.com/artem.shevchenko.9)

На допомогу вогнеборцям відправили додатково 50 рятувальників Київського гарнізону

У Чорнобильській зоні все ще спостерігається тління сухої трави та лісової підстилки на досить великій площі. Про це у Facebook повідомив голова Державної служби з надзвичайних ситуації у місті Києві Андрій Ватолін.

За його словами, тління рослинності відбувається окремими осередками.

"Ситуація в Зоні відчуження та безумовного відселення на території Денисовецького, Котовського та Корогодського лісництв залишається досить напруженою", - зазначив Ватолін.

Він також повідомив, що для швидшого гасіння пожежі на допомогу діючим пожежникам відправили додатково 50 рятувальників особового складу Київського гарнізону. Ватулін заявив, що разом із підмогою теж відправиться в осередок займання.

Ситуація в Зоні відчуження та безумовного відселення на території Денисовецького, Котовського та Корогодського лісництв...

Опубліковано Андрієм Ватоліним Пʼятниця, 10 квітня 2020 р.

"Сподіваюсь, спільними зусиллями рятувальники, все ж таки, подолають це лихо. А поки... прошу подумки підтримати вогнеборців, котрі безупинно працюють у важких умовах", - резюмував керівник столичної ДСНС.

Нагадаємо, поліція встановила особу можливого палія, який спричинив пожежу в Чорнобильському лісі. Можливим винуватцем виявився 27-річний житель села Рагівка Київської області.

Також повідомлялося, що забруднене пожежею в Чорнобилі повітря потрапить до Києва 10-11 квітня.

Пожежа у Чорнобильській зоні: забруднене повітря потрапить до Києва З початку року вогонь знищив майже 18 тис. гектарів екосистем, - ДСНС
Новини України пожежаЧорнобильДСНС
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся