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У Чорнобильській зоні триває ліквідація пожежі

Новини » Надзвичайні події     10.04.2020 - 04:27
У Чорнобильській зоні триває ліквідація пожежі
Фото: пожежа у Чорнобилі (facebook.com/MNSKOB)

Зростання радіації не зафісовано

Рятувальники продовжують ліквідовувати лісові пожежі на території зони відчуження обов’язкового відселення у Чорнобилі. Про це повідомляє Державне агентство України з управління зоною відчуження.

Також в агентстві зазначають, що наразі радіаційна ситуація на всіх пунктах стабільна, тенденції до зростання не виявлено. Ситуація під контролем.

"Як показує багаторічний досвід під час пожежі в зоні відчуження радіаційний фон не змінюється. Однак, зростає концентрація радіонуклідів у повітрі на лінії вогню, де безпосередньо виконує свої завдання особовий склад служб та підприємств. Для їх безпеки використовуються засоби індивідуального захисту. А також, обмежується час перебування, проводиться дезактивація техніки та персоналу", - повідомляє агентство.

Фото: пожежа у Чорнобилі (facebook.com/MNSKOB)

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідмляло, що у Чорнобильській зоні перекрито контрольно-пропускні пункти "Поліське" та "Овруч" і евакуйовано громадян, які проживають у селищі Поліське.

Правоохоронці встановили можливого палія, який спричинив пожежу в Чорнобильському лісі. Можливим винуватцем виявився 27-річний житель села Рагівка Київської області. Поліція вирішувала питання щодо оголошення підозри.

РБК-Україна писало, що 4 квітня у Чорнобильській зоні відчуження сталася лісова пожежа. Спочатку вогонь охопив 20 гектарів лісу, однак пізніше поширився на територію майже 100 га.

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