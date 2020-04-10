ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Чернобыльской зоне продолжается ликвидация пожара

Новости » Происшествия     10.04.2020 - 04:27
В Чернобыльской зоне продолжается ликвидация пожара
Фото: пожар в Чернобыле (facebook.com/MNSKOB)

Рост радиации не зафісовано

Спасатели продолжают ликвидировать лесные пожары на территории зоны отчуждения и обязательного отселения в Чернобыле. Об этом сообщает Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения.

Также в агентстве отмечают, что в настоящее время радиационная обстановка на всех пунктах стабильная, тенденция к росту не выявлена. Ситуация под контролем.

"Как показывает многолетний опыт, во время пожара в зоне отчуждения радиационный фон не меняется. Однако, возрастает концентрация радионуклидов в воздухе на линии огня, где непосредственно выполняет свои задачи личный состав служб и предприятий. Для их безопасности используются средства индивидуальной защиты. А также, ограничивается время пребывания, проводится дезактивация техники и персонала", - сообщает агентство.

Фото: пожар в Чернобыле (facebook.com/MNSKOB)

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Чернобыльской зоне перекрыто контрольно-пропускные пункты "Полесское" и "Овруч" и эвакуировали граждан, проживающих в поселке Полесское. На территории пгт Полесское ограничен проезд в связи с пожаром.

Правоохранители установили предполагаемого поджигателя, который вызвал пожар в Чернобыльском лесу. Возможным виновником оказался 27-летний житель села Раговка Киевской области.

РБК-Украина писало, что 4 апреля в Чернобыльской зоне отчуждения произошел лесной пожар. Сначала огонь охватил 20 гектаров леса, однако позже распространился на территории почти 100 га.

Пожар в Чернобыльской зоне: поджигателю вручили подозрение Кабмин предлагает ужесточить наказание для поджигателей травы
Новости Украины пожарЧернобыль
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь