В Чернобыльской зоне продолжается ликвидация пожара

Фото: пожар в Чернобыле (facebook.com/MNSKOB)

Рост радиации не зафісовано

Спасатели продолжают ликвидировать лесные пожары на территории зоны отчуждения и обязательного отселения в Чернобыле. Об этом сообщает Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения.

Также в агентстве отмечают, что в настоящее время радиационная обстановка на всех пунктах стабильная, тенденция к росту не выявлена. Ситуация под контролем.

"Как показывает многолетний опыт, во время пожара в зоне отчуждения радиационный фон не меняется. Однако, возрастает концентрация радионуклидов в воздухе на линии огня, где непосредственно выполняет свои задачи личный состав служб и предприятий. Для их безопасности используются средства индивидуальной защиты. А также, ограничивается время пребывания, проводится дезактивация техники и персонала", - сообщает агентство.

Фото: пожар в Чернобыле (facebook.com/MNSKOB)

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Чернобыльской зоне перекрыто контрольно-пропускные пункты "Полесское" и "Овруч" и эвакуировали граждан, проживающих в поселке Полесское. На территории пгт Полесское ограничен проезд в связи с пожаром.

Правоохранители установили предполагаемого поджигателя, который вызвал пожар в Чернобыльском лесу. Возможным виновником оказался 27-летний житель села Раговка Киевской области.

РБК-Украина писало, что 4 апреля в Чернобыльской зоне отчуждения произошел лесной пожар. Сначала огонь охватил 20 гектаров леса, однако позже распространился на территории почти 100 га.