З початку року вогонь знищив майже 18 тис. гектарів екосистем, - ДСНС

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Тыльки за минулу добу відбувся 541 випадок загорянь у природних екосистемах

З початку року в Україні відбулось майже 15,5 тис. випадків загорянь, що знищило 17 тис. 914 гектарів природних екосистем. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій.

У ДСНС закликали громадян бути максимально відповідальними у пожежонебезпечний період.

"Лише за минулу добу маємо 541 випадок загорянь на відкритих територіях та у природних екосистемах. Вогонь пройшов 703 гектари. Горить по всій країні. З початку року маємо 15 491 випадок загорянь, що знищило 17 914 гектарів екосистем", - йдеться у повідомленні.

Учора на засіданні Кабінет міністрів вирішив ініціювати законопроект про підвищення відповідальності за самовільне випалювання рослинності. Так, крім збільшення адміністративних штрафів, пропонується в окремих випадках ввести також кримінальну відповідальність.

Також повідомлялося, що поліція вручила підозру ймовірному палію, який спричинив лісову пожежу в Чорнобильській зоні відчуження. Нагадаємо, житель села Рагівка підпалив сміття та траву, а вітер перекинув вогонь далі, внаслідок чого вогонь охопив близько 5 га Чорнобильського лісу.

Станом на ранок 9 квітня, у зоні лиха спостерігається тління сухої трави та лісової підстилки окремими осередками. У Чорнобильській зоні перекрито КПП "Поліське" та "Овруч", а також евакуйовані громадяни, які проживають у селищі Поліське.