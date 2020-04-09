Пожежа у Чорнобильській зоні: перекрито два КПП і евакуйовано селище

Фото: пожежа в зоні відчуження (dsns.gov.ua)

На територію смт Поліське обмежений проїзд

У Чорнобильській зоні перекрито контрольно-пропускні пункти "Поліське" та "Овруч" і евакуйовано громадян, які проживають у селищі Поліське. Про це під час брифінгу повідомив начальник відділу поліції зони Чорнобильської ЧАЕС Ян Обжелянський, передає кореспондент РБК-Україна.

Він зазначив, що на територію смт Поліське обмежений проїзд.

"Поліцією вжиті заходи щодо евакуації громадян, які проживають у смт Поліське, на даний час їх евакуйовано. На територію обмежений проїзд, перекриті контрольно-пропускні пункти: "Поліське" та "Овруч", - сказав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що правоохоронці встановили можливого палія, який спричинив пожежу в Чорнобильському лісі. Можливим винуватцем виявився 27-річний житель села Рагівка Київської області. Поліція вирішувала питання щодо оголошення підозри.

РБК-Україна писало, що 4 квітня у Чорнобильській зоні відчуження сталася лісова пожежа. Спочатку вогонь охопив 20 гектарів лісу, однак пізніше поширився на територію майже 100 га. Рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій гасили кілька осередків пожежі.