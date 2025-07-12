Погибшие люди и поврежденные здания. Как выглядят Черновцы после атаки РФ

Россия нанесла удар по Черновцам и окрестностям. Есть погибшие, раненые и значительные повреждения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

В ночь на 12 июля российские войска нанесли ракетный удар по городу Черновцы и окрестностям. В результате атаки возникли пожары сразу в нескольких локациях, есть погибшие и раненые.

Как сообщает ГСЧС, под обстрел попали админздания, жилые дома, два нефункционирующих сооружения, а также автомобили.

Фото: Атака РФ по Черновцам (t.me/dsns_telegram)

В целом огонь охватил по меньшей мере три отдельных объекта в городе. Всюду работали спасатели - пожары удалось ликвидировать.

В жилом секторе пришлось эвакуировать жителей. ГСЧС оказали первую медицинскую помощь пострадавшим, а затем передала их медикам.

По предварительным данным, два человека погибли, еще четыре получили тяжелые ранения, десять - легкие травмы.

Также сообщается о повреждении жилого дома и авто в Черновицком районе.

На месте трагедии развернут штаб по ликвидации последствий. К работе подключились психологи ГСЧС, медики и представители коммунальных служб.

Спасательные работы продолжаются.