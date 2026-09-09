В Киеве запускают ночные автобусы: куда и как они будут курсировать

С ночи 10 сентября в Киеве начнут курсировать четыре временных ночных автобусных маршрута от Центрального железнодорожного вокзала до жилых массивов столицы. Они будут работать во время комендантского часа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Департамента транспортной инфраструктуры КГГА.

Что следует учесть пассажирам

Автобусы будут курсировать с 1:00 до 5:00, а интервал движения составит ориентировочно 60 минут. В обратном направлении - от жилых массивов до Центрального вокзала - автобусы будут отправляться раньше, согласно графику и местам посадки.

Посадка и высадка пассажиров на остановках будет производиться по требованию. В Департаменте советуют заблаговременно планировать поездку с учетом графика движения.

Автобус №131-Н

Маршрут: "Железнодорожный вокзал "Центральный" - станция метро "Дарница" - Железнодорожный вокзал "Центральный".

Первая отправка с Центрального вокзала - в 01:00.

Автобус будет курсировать по следующему маршруту:

Вокзальная площадь - улица Симона Петлюры - улица Саксаганского - Галицкая площадь - Берестейский проспект - улица Вячеслава Черновола - улица Глебова - улица Сечевых Стрельцов - улица Юрия Иллeнко - улица Герцена - улица Овручская - Подольский спуск - улица Кирилловская - улица Куреневская - проспект Степана Бандеры - Северный мост - проспект Романа Шухевича - улица Оноре де Бальзака (четная сторона) - улица Александры Экстер - проспект Красной Калины - улица Рональда Рейгана - улица Братиславская - Лесной проспект - улица Милютенко - улица Шолом-Алейхема - улица Миропольская - улица Князя Романа Мстиславича - улица Андрея Малышко - Броварской проспект - улица Раисы Окипной - Русановская набережная - проспект Соборности - мост Патона - бульвар Николая Михновского - бульвар Леси Украинки - улица Бассейная - Бессарабская площадь - бульвар Тараса Шевченко - улица Симона Петлюры - Вокзальная площадь.



Схема движения автобуса №131-Н (инфографика КГГА)

Автобус №132-Н

Маршрут: "Железнодорожный вокзал "Центральный" - станция метро "Минская" - Железнодорожный вокзал "Центральный".

Первая отправка с вокзала - в 01:05.

Маршрут:

Вокзальная площадь - улица Симона Петлюры - улица Саксаганского - Галицкая площадь - Берестейский проспект - проспект Академика Палладина - улица Стеценко - улица Ивана Выговского - проспект Европейского Союза - проспект Василия Порика - проспект Свободы - проспект Европейского Союза - улица Ярослава Ивашкевича - улица Вышгородская - площадь Тараса Шевченко - улица Полярная - улица Героев Днепра - улица Зои Гайдай - улица Левка Лукьяненко - Минская площадь - улица Левка Лукьяненко - проспект Владимира Ивасюка - площадь Сантьяго де Чили - проспект Владимира Ивасюка - улица Набережно-Рыбальская - Гаванский мост - улица Набережно-Рыбальская - улица Набережно-Крещатицкая - Боричев спуск - Владимирский спуск - Европейская площадь - улица Крещатик - бульвар Тараса Шевченко - улица Симона Петлюры - Вокзальная площадь.



Схема движения автобуса №132-Н (инфографика КГГА)

Автобус №133-Н

Маршрут: "Железнодорожный вокзал "Центральный" - улица Тулузы - Железнодорожный вокзал "Центральный".

Первая отправка с вокзала - в 01:10.

Автобус будет курсировать по маршруту:

Вокзальная площадь - улица Симона Петлюры - улица Жилянская - улица Павла Скоропадского - улица Василия Липковского - Соломенская площадь - проспект Воздушных Сил - Севастопольская площадь - проспект Валерия Лобановского - Демеевская площадь - Голосеевский проспект - улица Васильковская - улица Юлии Здановской - улица Самуила Кошки - улица Степана Рудницкого - улица Докии Гуменной - улица Героев Мариуполя - улица Василия Касияна - проспект Академика Глушкова - Кольцевая дорога - улица Тулузы - бульвар Жюля Верна - улица Якуба Коласа - улица Гната Юры - проспект Леся Курбаса - проспект Любомира Гузара - бульвар Вацлава Гавела - Отрадный проспект - улица Гарматная - улица Борщаговская - улица Жилянская - улица Симона Петлюры - Вокзальная площадь.



Схема движения автобуса №133-Н (инфографика КГГА)

Автобус №134-Н

Маршрут: "Железнодорожный вокзал "Центральный" - проспект Павла Тычины - Железнодорожный вокзал "Центральный".

Первая отправка с Центрального вокзала - в 01:15.

Маршрут:

Вокзальная площадь - улица Симона Петлюры - улица Жилянская - улица Антоновича - Лыбидская площадь - бульвар Николая Михновского - мост Патона - проспект Соборности - Дарницкая площадь - Харьковское шоссе - улица Тепловозная - Дарницкое шоссе - улица Привокзальная - улица Ялтинская - улица Тростянецкая - Харьковское шоссе - улица Архитектора Вербицкого - улица Братства Тарасовцев - проспект Николая Бажана - Днепровская набережная - улица Анны Ахматовой - улица Петра Григоренко - улица Петра Радзиня - улица Юрия Шумского - проспект Павла Тычины - Днепровская набережная - проспект Соборности - мост Патона - бульвар Николая Михновского - улица Большая Васильковская - улица Саксаганского - улица Симона Петлюры - Вокзальная площадь.



Схема движения автобуса №134-Н (инфографика КГГА)