Чернышов пытался обжаловать меру пресечения: что решил суд

Дело Чернышова

Напомним, скандал вокруг Алексея Чернышова вспыхнул в июне, когда бывший вице-премьер находился за границей и ходили слухи о якобы его побеге. Однако, бывший премьер-министр Денис Шмыгаль и президент Владимир Зеленский заверили, что Чернышов находится в заграничной командировке и вернется по ее завершению.

23 июня, Чернышов сообщил, что лично прибыл в НАБУ, чтобы "разобраться в ситуации". Там ему официально объявили о подозрении в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере.

Таким образом, он стал шестым подозреваемым по делу о коррупционной сделке в строительной сфере. Речь идет о его деятельности на посту министра развития общин и территорий (март 2020 - ноябрь 2022 год).

К указанным подозреваемым уже применены меры пресечения: к трем лицам - в виде содержания под стражей с альтернативой залога от 20 млн грн до 100 млн грн, еще двум - в виде залога.

Чернышеву суд избрал меру пресечения в виде залога в размере 120 млн гривен.

2 июля за Чернышова был внесен залог. А Специализированная антикоррупционная прокуратура обжаловала меру пресечения Чернышеву.