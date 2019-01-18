У Чернігівській області продовжать карантин у 75 школах

Ілюстративне фото (УНІАН)

На канікулах залишаться 36 тис. учнів

У Чернігівській області з понеділка, 21 січня, карантин продовжиться щонайменше у 75 школах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомленння голови Чернігівської обласної державної адміністрації Олександра Мисника у Facebook.

Як зазначається, карантин продовжиться у зв'язку з великою кількістю хворих дітей.

"Маю повідомити, що карантин у деяких школах Чернігівської області продовжено ще на тиждень - у зв’язку з великою кількістю хворих дітей. З початку епідсезону на ГРВІ та грип захворіло понад 4,5 тис дітей", - написав Мисник.

Він розповів, що на карантині перебуватимуть як мінімум 75 шкіл із 496: у Чернігові, Борзнянському та Менському районах, Козелецькій, Городнянській, Тупичівській, Остерській, Іванівській, Олишівській і Сновській ОТГ.

Загалом на вимушених канікулах залишається понад 36 тисяч учнів.

РБК-Україна повідомляло, що в школах Чернігова на тиждень продовжили карантин через велику кількість хворих на грип.

Крім того, на карантин також закриті школи у Луцьку та Одесі. Так, школи Луцька попередньо закриті до 20 січня, школи Одеси - до 18 січня.