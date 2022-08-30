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В Чернігівській області скасували світломаскування, але є умова

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Чернігів, Вівторок 30 серпня 2022 14:59
В Чернігівській області скасували світломаскування, але є умова Фото: у Чернігівській області скасували світломаскування (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

В Чернігівській області скасовують світломаскування за виключенням об’єктів військової та критичної інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника Чернігівської ОВА В’ячеслава Чауса.

"Режим світломаскування скасували за виключенням об’єктів військової та критичної інфраструктури. Інтервал активного освітлення кожна громада може визначати сама", - написав він.

При цьому, за його словами, рамки комендантської години залишили незмінними - з 23:00 до 4:00.

Крім того, в регіоні затвердили і чіткий перелік навчальних закладів, які знаходяться в 40-кілометровій зоні від кордону.

"Такі навчальні заклади не можуть працювати очно", - додав Чаус.

Як повідомлялось, цивільним в Чернігівській області заборонено наближатися до кордону з Росією ближче ніж на два кілометри.

Нагадаємо, загрози повторного наступу Росії на Сумську та Чернігівську області зараз немає. Ворог тримає на кордоні війська, але ударного наступу для вторгнення в ці регіони не має.

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