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У Чернігівській області заборонено наближатися до кордону з РФ: названо причину

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Чернігівська область, Понеділок 08 серпня 2022 15:22
У Чернігівській області заборонено наближатися до кордону з РФ: названо причину Фото: кордон з Росією беруть під посилений захист (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Ілона Свиридова

Цивільним в Чернігівській області заборонено наближатися до кордону з Росією ближче ніж на два кілометри.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міської ради Славутича.

Повідомляється, що на території Чернігівської області проводяться заходи щодо посилення інженерного захисту державного кордону.

"З метою забезпечення безпечної життєдіяльності, повідомляємо, що цивільному населенню заборонено наближатися до прикордонної зони на відстань 2 (двох) кілометрів уздовж державного кордону", - зазначили в міськраді.

Крім того, на час воєнного стану для запобігання пожеж на території Київської області заборонено відвідувати ліси і заїжджати в них на автомобілях і самохідній техніці (крім транзитного проїзду).

Нагадаємо, раніше у Верховній раді з'явився законопроект, який пропонує заборонити перебування та проживання в межах 2 кілометрів від державного кордону з Росією і Білоруссю.

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Черниговская область Кордон з РФ
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