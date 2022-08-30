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В Черниговской области отменили светомаскировку, но есть условие

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Чернигов, Вторник 30 августа 2022 14:59
В Черниговской области отменили светомаскировку, но есть условие Фото: в Черниговской области отменили светомаскировку (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В Черниговской области отменяют светомаскировку за исключением объектов военной и критической инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Черниговской ОВА Вячеслава Чауса.

"Режим светомаскировки отменили за исключением объектов военной и критической инфраструктуры. Интервал активного освещения каждая община может определять сама", - написал он.

При этом, по его словам, рамки комендантского часа оставили прежними - с 23:00 до 4:00.

Кроме того, в регионе утвердили и четкий перечень учебных заведений, которые находятся в 40-километровой зоне от границы.

"Такие учебные заведения не могут работать очно", - добавил Чаус.

Как сообщалось, гражданским в Черниговской области запрещено приближаться к границе с Россией ближе чем на два километра.

Напомним, угрозы повторного наступления России в Сумскую и Черниговскую области сейчас нет. Враг держит на границе войска, но ударного наступления для вторжения в эти регионы нет.

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Черниговская область
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