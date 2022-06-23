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Повторний наступ РФ на Сумську та Чернігівську області: чи є зараз загроза

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Київ, Четвер 23 червня 2022 13:51
Повторний наступ РФ на Сумську та Чернігівську області: чи є зараз загроза Фото: в ДПСУ оцінили загрозу повторного наступу на Сумську та Чернігівську область (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Загрози повторного наступу Росії на Сумську та Чернігівську області зараз немає. Ворог тримає на кордоні війська, але ударного наступу для вторгнення в ці регіони не має.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Державної прикордонної служби України під час брифінгу.

"Росія продовжує утримувати підрозділи збройних сил в окремих районах брянської та курської областей. Це робиться для демонстрації присутності та сковування дій наших підрозділів сил оборони. Формування ворогом ударного угрупування для відновлення наступу на цей момент не спостерігається", - розповів Демченко.

Нагадаємо, тим часом російські війська продовжують активно обстрілювати прикордонні території Сумської та Чернігівської областей.

Так, нещодавно росіяни атакували село в Сумській області з дронів-камікадзе, через що постраждали четверо людей.

Додамо, раніше мешканців Чернігівської області та Конотопу попередили про можливі ракетні удари.

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