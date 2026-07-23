Стоимость проезда повышают еще в одном облцентре Украины: детали
О введении новых тарифов на проезд в общественном транспорте предупредили жителей и гостей города Винница.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Винницкого городского совета (ВГС).
Главное:
- Старт изменений: стоимость проезда в общественном транспорте Винницы повышают с 1 августа 2026 года.
- Новый тариф: разовая поездка в автобусе, трамвае или троллейбусе будет стоить 25 гривен.
- Возможность экономии: благодаря проездным картам (персонализированным или неперсонализированным) стоимость одной поездки составит от 11 до 17 гривен.
- Кому дешевле: дополнительные льготные условия приобретения проездных предусмотрены для учеников и студентов.
- Бесплатная пересадка: разрешается владельцам "Муниципальной карточки винничанина" в течение 30 минут.
Когда заработают новые тарифы
Согласно информации ВГС, новые тарифы на проезд в общественном транспорте Винницкой громады вступят в силу с 1 августа 2026 года.
Пассажирам объяснили, что разовая поездка в трамвае, автобусе или троллейбусе будет стоить 25 гривен.
Такое решение принял исполнительный комитет ВГС (после рассмотрения соответствующих расчетов, представленных КП "Винницкая транспортная компания").
Кто и как сможет платить меньше
Платить меньше за одну поездку в общественном транспорте города можно будет с проездным билетом.
"Для пассажиров, пользующихся проездными билетами, стоимость одной поездки будет оставаться ниже и в зависимости от вида проездного будет составлять от 11 до 17 гривен", - объяснили в пресс-службе городского совета.
Кроме того, дополнительные льготные условия приобретения проездных предусмотрены:
- для учеников;
- для студентов.
Так что это - самый выгодный способ оплаты для тех, кто пользуется общественным транспортом регулярно.
Разница между разовой поездкой и проездным билетом (инфографика: facebook.com/Vinnytsia)
Персонализированная "Муниципальная карта винничанина"
С 1 августа персонализированная "Муниципальная карта винничанина" на 130 поездок (на 30 дней с момента приобретения) будет стоить:
- 1 500 гривен - для взрослых граждан;
- 750 гривен - для студентов учебных заведений І-ІV уровней аккредитации и учащихся учреждений профессионально-технического образования дневной формы обучения;
- 450 гривен - для учеников учреждений общего среднего образования дневной формы обучения.
Карта на 80 поездок (на 30 календарных дней с момента приобретения) будет стоить:
- 1 200 гривен - для взрослых граждан;
- 600 гривен - для студентов и учащихся учреждений профессионально-технического образования дневной формы обучения;
- 360 гривен - для учеников учреждений общего среднего образования дневной формы обучения.
Кроме того, безлимитный проездной билет на 30 календарных дней обойдется в 2 250 гривен.
Стоимость персонализированных проездных карт (инфографика: facebook.com/Vinnytsia)
Неперсонализированная проездная карта
Пассажирам в Виннице можно будет приобрести также и неперсонализированные проездные карты:
- за 1 725 гривен - на 130 поездок;
- за 1 380 гривен - на 80 поездок;
- за 2 600 гривен - на безлимитный проезд в течение 30 дней.
Стоимость неперсонализированных проездных карт (инфографика: facebook.com/Vinnytsia)
Кто сможет делать бесплатную пересадку
В заключение местным жителям сообщили, что городской совет и дальше будет финансировать перевозку льготных категорий пассажиров.
"За 2025 год общественный транспорт Винницкой громады перевез более 46,8 миллионов пассажиров... Из общего пассажиропотока более 15,5 миллионов поездок совершили льготные категории граждан", - поделились в ВГС.
Отмечается также, что для владельцев "Муниципальной карты винничанина" - сохранится бесплатная пересадка в течение 30 минут.
"Установление новых тарифов призвано обеспечить стабильную работу общественного транспорта", - подчеркнули в горсовете.
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