В Чернигове возросло количество пострадавших после падения дрона возле дома: фото последствий

Украина, Понедельник 08 декабря 2025 08:00
UA EN RU
В Чернигове возросло количество пострадавших после падения дрона возле дома: фото последствий Фото: дрон РФ упал возле дома и вызвал повреждение газопровода (ГСЧС)
Автор: Маловичко Юлия

В результате падения российского дрона возле многоквартирного дома в Чернигове возникли повреждения, также возросло количество пострадавших - до трех.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС в Telegram.

"Поврежден многоквартирный жилой дом. Пострадали 3 человека, 1 - госпитализировали в больницу", - сообщили спасатели.

Также известно, что в доме повреждены оконные конструкции и газопровод. Спасатели ликвидировали возгорание газа.

"На места развернут "Пункт незламності". Работают психологи ГСЧС: сейчас помощь оказали 24 людям", - добавили в ГСЧС.

Фото: россияне атаковали дронами Чернигов (ГСЧС)

Атака на Чернигов

Напомним, россияне в ночь на 8 декабря атаковали Чернигов дроном. Беспилотник взорвался возле одного из домов, в результате чего были выбиты окна, возник пожар и пострадали люди.

"Вражеский БпЛА взорвался возле многоэтажного дома. Взрывной волной были выбиты окна и двери, повреждены автомобили", - сообщалось ранее.

Как известно, россияне регулярно атакуют Чернигов, применяя для ударов не только дроны и ракеты. Также враг запустил волну дезинформации о наступлении на город - в Центре противодействия дезинформации сообщили, что это фейк.

В ЦПД призывают украинцев сохранять спокойствие и доверять только официальной информации, ведь информационный фронт остается одним из ключевых направлений российских атак.

