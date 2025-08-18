В Киеве ребенок умер в больнице во время подготовки к операции: что известно
В одной из больниц Киева 10-летняя девочка умерла во время подготовки к операции. Полиция открыла уголовное производство.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного управления Национальной полиции в городе Киеве.
Обстоятельства трагического происшествия
Согласно предварительной информации правоохранителей, около полугода назад малолетняя девочка сломала руку. Из-за этого возникла необходимость фиксации перелома с помощью металлической спицы.
Недавно ребенок травмировался снова, поэтому была запланирована повторная операция.
Вчера (в воскресенье, 17 августа) девочка находилась в помещении больницы в Оболонском районе Киева.
"Во время снятия гипса малолетней пациентке стало плохо, в результате чего врачами был введен ряд медицинских препаратов для стабилизации ее состояния", - рассказали в полиции.
Несмотря на это, состояние ребенка ухудшалось.
"Проведенные в течение почти трех часов реанимационные мероприятия не помогли, девочка умерла", - поделились в отделе коммуникации полиции Киева.
Реакция полиции на смерть девочки
Правоохранители сообщили, что на месте происшествия работали:
- следственно-оперативная группа территориального подразделения и столичного главка;
- ювенальные инспекторы;
- судебно-медицинский эксперт.
Сейчас в рамках следствия назначен ряд экспертиз, которые установят:
- причину смерти малолетнего ребенка;
- качество предоставленных медицинскими работниками услуг.
Уточняется, что досудебное расследование осуществляется по части 2 статьи 140 Уголовного кодекса Украины - ненадлежащее исполнение медицинскими работниками профессиональных обязанностей.
Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Процессуальное руководство осуществляется Оболонской окружной прокуратурой.
