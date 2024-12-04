В Чернигове "на горячем" задержали агентку разведки РФ. Как ей удавалось быть незамеченной

"Служба безопасности задержала еще одну агентку российской военной разведки (более известной как ГРУ) в Чернигове", - говорится в сообщении.

Чтобы "обойти" украинскую ПВО, она должна была выявить и передать агрессору координаты зенитно-ракетных комплексов и радиолокационных станций ВСУ, обороняющих пограничную область.

"Для конспирации разведывательных вылазок девушка заказывала такси, в котором объезжала местность и скрыто фиксировала нужные ей объекты. После таких поездок фигурантка возвращалась домой, где формировала агентурный отчет для своего российского куратора в виде медиафайлов с "нужными" геолокациями", - рассказали в СБУ.

Что известно о предательнице?

Злоумышленницей оказалась 16-летняя местная жительница, которую РФ втянула в преступную деятельность и которая помогала рашистам готовить новый воздушный удар по региону.

Военная контрразведка СБУ разоблачила российскую агентку, задокументировала ее преступления и задержала "на горячем", когда она фотографировала оборонный объект.

Установлено, что фигурантка находилась на прямой связи с кадровым сотрудником российского ГРУ, с которым коммуницировала через анонимный чат в мессенджере.

Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.