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Генералу РФ, который приказал ударить по драмтеатру в Чернигове, сообщили о подозрении

Чернигов, Суббота 30 ноября 2024 12:52
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Генералу РФ, который приказал ударить по драмтеатру в Чернигове, сообщили о подозрении Фото: генералу РФ, который приказал ударить по драмтеатру в Чернигове, сообщили о подозрении (facebook.com_SecurSerUkraine)
Автор: Наталия Гурковская

Правоохранители заочно сообщили о подозрении российскому генералу Евгению Никифорову. Он приказал ударить "Искандером" по драмтеатру в Чернигове.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

"Служба безопасности и прокуратура собрали доказательства военных преступлений со стороны российского генерал-полковника Евгения Никифорова - командующего группировкой войск "Запад" вооруженных сил РФ", - говорится в сообщении.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности заочно сообщили Никифорову о подозрении по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством).

Ракетный удар по драмтеатру в Чернигове

19 августа 2023 года по приказу российского генерала Никифорова оккупанты ударили по по драмтеатру имени Тараса Шевченко в Чернигове.

Во время воздушной атаки враг применил крылатую ракету комплекса "Искандер-М", запуск которой осуществили с территории Курской области. Тогда погибли семь человек, среди них - шестилетний ребенок.

Еще более 200 человек получили ранения различной степени тяжести. Большое количество погибших и пострадавших было связано с тем, что ракетный удар пришелся на центр города.

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