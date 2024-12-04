У Чернігові "на гарячому" затримали агента розвідки РФ. Як їй вдавалося бути непоміченою

"Служба безпеки затримала ще одну агентку російської воєнної розвідки (більш відомої як ГРУ) у Чернігові", - йдеться у повідомленні.

Щоб "обійти" українську ППО, вона мала виявити і передати агресору координати зенітно-ракетних комплексів та радіолокаційних станцій ЗСУ, що обороняють прикордонну область.

"Для конспірації розвідувальних вилазок дівчина замовляла таксі, в якому об’їжджала місцевість і приховано фіксувала потрібні їй об’єкти. Після таких поїздок фігурантка поверталася додому, де формувала агентурний звіт для свого російського куратора у вигляді медіафайлів з "потрібними" геолокаціями", - розповіли у СБУ.

Що відомо про зрадницю?

Зловмисницею виявилася 16-річна місцева жителька, яку РФ втягнула у злочинну діяльність і яка допомагала рашистам готувати новий повітряний удар по регіону.

Військова контррозвідка СБУ викрила російську агентку, задокументувала її злочини і затримала "на гарячому", коли вона фотографувала оборонний об’єкт.

Встановлено, що фігурантка перебувала на прямому зв’язку з кадровим співробітником російського гру, з яким комунікувала через анонімний чат у месенджері.

Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.