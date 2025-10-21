В Чернигове появилась вода, но не везде: что важно знать

В Чернигове частично было восстановлено водоснабжение после массированного комбинированного удара российской армии. Ситуация в городе остается сложной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Черниговводоканал".

По состоянию на 09:00 подача воды восстановлена на первые этажи многоэтажных домов. Выше - в зависимости от рельефа местности. В среднем по городу вода доходит до 4-5 этажа.

В водоканале отметили, что для жителей многоэтажных домов открыты водопроводные колонки. Карту расположения открытых колонок можно посмотреть ЗДЕСЬ.

В водоканале отметили, что в случае, если вы увидите неработающую колонку или колонку без ручки, необходимо сообщить по телефону 0800 50 50 51.

"К сожалению, бывают случаи краж ручек от колонок - просим помогать в сохранении общего имущества", - отметили в компании.

Также был организован подвоз воды в районы: Масаны, Ремзавод, Шерстянка. Точные локации известны большинству жителей. Из соображений безопасности публично места не объявляются.