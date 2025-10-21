ua en ru
В Чернигове появилась вода, но не везде: что важно знать

Украина, Вторник 21 октября 2025 09:33

В Чернигове появилась вода, но не везде: что важно знать Иллюстративное фото: в Чернигове появилась вода, но не везде (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

В Чернигове частично было восстановлено водоснабжение после массированного комбинированного удара российской армии. Ситуация в городе остается сложной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Черниговводоканал".

По состоянию на 09:00 подача воды восстановлена на первые этажи многоэтажных домов. Выше - в зависимости от рельефа местности. В среднем по городу вода доходит до 4-5 этажа.

В водоканале отметили, что для жителей многоэтажных домов открыты водопроводные колонки. Карту расположения открытых колонок можно посмотреть ЗДЕСЬ.

В водоканале отметили, что в случае, если вы увидите неработающую колонку или колонку без ручки, необходимо сообщить по телефону 0800 50 50 51.

"К сожалению, бывают случаи краж ручек от колонок - просим помогать в сохранении общего имущества", - отметили в компании.

Также был организован подвоз воды в районы: Масаны, Ремзавод, Шерстянка. Точные локации известны большинству жителей. Из соображений безопасности публично места не объявляются.

Обстрел Чернигова

Этой ночью одному из самых масштабных обстрелов подвергся город Чернигов и часть области. Сейчас известно о попадании в энергообъекты - это привело к полному блэкауту в Чернигове.

Подробно о том, что известно об обстреле Чернигова - читайте в материале РБК-Украина.

По данным Воздушных сил, в ночь на 21 октября Россия осуществила комбинированную атаку по Украине, применив ракеты и почти сотню ударных беспилотников.

Как уточнили в Воздушных силах, противник выпустил:

  • 2 баллистические ракеты "Искандер-М/KN-23" из Брянской области РФ;
  • 4 ракеты С-300 с территории Курской области;
  • 98 ударных БпЛА типов "Шахед", "Гербера" и других модификаций.

Дроны летели с четырех направлений, около 70 из запущенных беспилотников - "Шахеды.

