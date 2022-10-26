В Чернигове вечером будут раздаваться выстрелы: военные предупредили об учениях

Фото: в Чернигове вечером будут раздаваться выстрелы (Getty Images)

В Чернигове военные проведут учебные стрельбы на окраинах города. Жителей города призывают сохранять спокойствие.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу ОК "Юг".

"Сегодня (26 октября - ред.) с 18:00 до 21:30 силами обороны будут проводиться ночные стрельбы с использованием автоматического стрелкового оружия на полигоне в окрестностях города", - пишет ОК "Юг". Пресс-служба Оперативного командования призывает горожан сохранять спокойствие.