В Чернігові ввечері лунатимуть постріли: військові попередили про навчання

В Чернігові військові проведуть навчальні стрільби на околицях міста. Містян закликають зберігати спокій.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку ОК "Південь".

"Сьогодні (26 жовтня, - ред.) з 18:00 до 21:30 силами оборони проводитимуться нічні стрільби з використанням автоматичної стрілецької зброї на полігоні на околицях міста", - пише ОК "Південь".

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що 25 жовтня в у Київській області проходили навчання для саперів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.