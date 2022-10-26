В Чернігові ввечері лунатимуть постріли: військові попередили про навчання
Фото: в Чернігові ввечері лунатимуть постріли (Getty Images)
В Чернігові військові проведуть навчальні стрільби на околицях міста. Містян закликають зберігати спокій.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку ОК "Південь".
"Сьогодні (26 жовтня, - ред.) з 18:00 до 21:30 силами оборони проводитимуться нічні стрільби з використанням автоматичної стрілецької зброї на полігоні на околицях міста", - пише ОК "Південь".
Пресслужба Оперативного командування закликає містян зберігати спокій.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що 25 жовтня в у Київській області проходили навчання для саперів.
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