В Чернигове гремели взрывы, Россия атаковала одно из предприятий

Атаки РФ на Чернигов и область

Напомним, ночью 16 октября враг атаковал дронами Нежин в Черниговской области. Под обстрел попал один из логистических объектов и многоэтажный жилой дом.

Представители власти сообщили о попадании дронов в два жилых дома Нежина, а также здание, где расположены магазин и отделение "Новой почты".

Накануне в Чернигове из-за падения беспилотника произошел пожар на одном из объектов гражданской инфраструктуры.

Также сообщалось, что 15 октября российские войска ударили дронами "Ланцет" по автозаправкам в Чернигове и его пригороде.

Как известно, из-за предыдущих регулярных массированных ударов врага по Черниговщине в области продолжают действовать графики почасовых отключений света.

Однако энергосистема все равно готовится к зиме: продолжаются ремонтные и модернизационные работы, накапливаются запасы оборудования и усиливается защита критической инфраструктуры.