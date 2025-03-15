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В Чернигове "Шахед" попал в пятиэтажку

Фото: в Чернигове "Шахед" попал в дом (t.me/bryzynskyi)
Автор: Карина Левицкая

В Чернигове вражеский "Шахед" попал в пятиэтажку. В результате российской атаки возник пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Черниговской городской военной администрации Дмитрия Брижинского.

В Чернигове произошел взрыв, вызванный попаданием российского "Шахеда" в пятиэтажный дом. Начальник Черниговской МВА отметил, что информация о повреждениях и количестве пострадавших сейчас уточняется.

По его словам, на месте взрыва возник пожар, спасательные службы оперативно начали работу.

"Попадание в пятиэтажный дом. На месте взрыва зафиксирован пожар", - подчеркнул он.

Брижинский подчеркнул, что все службы работают над ликвидацией последствий.

Обновлено в 22:35.

Начальник Черниговской МВА сообщил, что попадание "Шахедов" пока зафиксировано в двух районах города.

"Один "Шахед" попал в пятиэтажку, другой повредил дал частные дома", - пояснил он.

Фото: попадание "Шахедов" зафиксировано в двух районах Чернигова (t.me/bryzynskyi)

Обновлено в 23:10

В ГСЧС показали кадры после атаки РФ по Чернигову и прокомментировали, что известно по состоянию на эту минуту.

 

"В результате попадания, произошел пожар многоэтажки, частично разрушены 2 этажа. Также зафиксирован удар по частному сектору. На месте работают все необходимые службы. Информация о жертвах и пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.

Заметим, что ранее сегодня, 15 марта, российские оккупанты снова запустили по Украине ударные беспилотники. Вражеские дроны фиксируют в ряде регионов страны, в том числе и в направлении Чернигова.

Подробнее о движении вражеских беспилотников можно узнать в материале РБК-Украина.

Напомним, что сегодня ночью российские оккупанты атаковали Чернигов. В результате атаки было в частности зафиксировано попадание в здание и загорелось авто.

Всего в ночь на 15 марта, российские оккупанты запустили по Украине две баллистические ракеты и почти 200 ударных беспилотников.

По состоянию на 8:30 силы ПВО сбили более половины вражеских дронов, а еще около 40 беспилотников-имитаторов РФ - были локально потеряны.

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