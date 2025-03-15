В Чернигове "Шахед" попал в пятиэтажку

В Чернигове произошел взрыв, вызванный попаданием российского "Шахеда" в пятиэтажный дом. Начальник Черниговской МВА отметил, что информация о повреждениях и количестве пострадавших сейчас уточняется.

По его словам, на месте взрыва возник пожар, спасательные службы оперативно начали работу.

"Попадание в пятиэтажный дом. На месте взрыва зафиксирован пожар", - подчеркнул он.

Брижинский подчеркнул, что все службы работают над ликвидацией последствий.

Обновлено в 22:35.

Начальник Черниговской МВА сообщил, что попадание "Шахедов" пока зафиксировано в двух районах города.

"Один "Шахед" попал в пятиэтажку, другой повредил дал частные дома", - пояснил он.

Фото: попадание "Шахедов" зафиксировано в двух районах Чернигова (t.me/bryzynskyi)

Обновлено в 23:10

В ГСЧС показали кадры после атаки РФ по Чернигову и прокомментировали, что известно по состоянию на эту минуту.

"В результате попадания, произошел пожар многоэтажки, частично разрушены 2 этажа. Также зафиксирован удар по частному сектору. На месте работают все необходимые службы. Информация о жертвах и пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.