В Чернигове "Шахед" попал в пятиэтажку

В Чернигове вражеский "Шахед" попал в пятиэтажку. В результате российской атаки возник пожар.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Черниговской городской военной администрации Дмитрия Брижинского.
В Чернигове произошел взрыв, вызванный попаданием российского "Шахеда" в пятиэтажный дом. Начальник Черниговской МВА отметил, что информация о повреждениях и количестве пострадавших сейчас уточняется.
По его словам, на месте взрыва возник пожар, спасательные службы оперативно начали работу.
"Попадание в пятиэтажный дом. На месте взрыва зафиксирован пожар", - подчеркнул он.
Брижинский подчеркнул, что все службы работают над ликвидацией последствий.
Обновлено в 22:35.
Начальник Черниговской МВА сообщил, что попадание "Шахедов" пока зафиксировано в двух районах города.
"Один "Шахед" попал в пятиэтажку, другой повредил дал частные дома", - пояснил он.
В ГСЧС показали кадры после атаки РФ по Чернигову и прокомментировали, что известно по состоянию на эту минуту.
"В результате попадания, произошел пожар многоэтажки, частично разрушены 2 этажа. Также зафиксирован удар по частному сектору. На месте работают все необходимые службы. Информация о жертвах и пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.
Заметим, что ранее сегодня, 15 марта, российские оккупанты снова запустили по Украине ударные беспилотники. Вражеские дроны фиксируют в ряде регионов страны, в том числе и в направлении Чернигова.
Подробнее о движении вражеских беспилотников можно узнать в материале РБК-Украина.
Напомним, что сегодня ночью российские оккупанты атаковали Чернигов. В результате атаки было в частности зафиксировано попадание в здание и загорелось авто.
Всего в ночь на 15 марта, российские оккупанты запустили по Украине две баллистические ракеты и почти 200 ударных беспилотников.
По состоянию на 8:30 силы ПВО сбили более половины вражеских дронов, а еще около 40 беспилотников-имитаторов РФ - были локально потеряны.
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