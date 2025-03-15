В Чернігові "Шахед" влучив в пʼятиповерхівку

Зауважимо, що раніше сьогодні, 15 березня, російські окупанти знову запустили по Україні ударні безпілотники. Ворожі дрони фіксують у низці регіонів країни, зокрема і в напрямку Чернігова.

Детальніше про рух ворожих безпілотників можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Нагадаємо, що сьогодні вночі російські окупанти атакували Чернігів. Внаслідок атаки було зокрема зафіксовано влучання у будівлю та загорілось авто.

Загалом в ніч на 15 березня, російські окупанти запустили по Україні дві балістичні ракети та майже 200 ударних безпілотників.

Станом на 8:30 сили ППО збили більше половини ворожих дронів, а ще близько 40 безпілотників-імітаторів РФ - були локаційно втрачені.

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