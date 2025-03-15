В Чернігові "Шахед" влучив в пʼятиповерхівку

В Чернігові ворожий "Шахед" влучив в пʼятиповерхівку. В результаті російської атаки виникла пожежа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Чернігівської міської військової адміністрації Дмитра Брижинського.
В Чернігові стався вибух, спричинений влучанням російського "Шахеда" в п'ятиповерховий будинок. Начальник Чернігівської МВА зауважив, що інформація про пошкодження та кількість постраждалих наразі уточнюється.
За його словами, на місці вибуху виникла пожежа, рятувальні служби оперативно розпочали роботу.
"Влучання в пʼятиповерховий будинок. На місці вибуху зафіксовано пожежу", - наголосив він.
Брижинський підкреслив, що всі служби працюють над ліквідацією наслідків.
Оновлено о 22:35.
Начальник Чернігівської МВА повідомив, що влучання "Шахедів" наразі зафіксовано у двох районах міста.
"Один "Шахед" влучив в пʼятиповерхівку, інший пошкодив дав приватні будинки", - пояснив він.
Зауважимо, що раніше сьогодні, 15 березня, російські окупанти знову запустили по Україні ударні безпілотники. Ворожі дрони фіксують у низці регіонів країни, зокрема і в напрямку Чернігова.
Детальніше про рух ворожих безпілотників можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
Нагадаємо, що сьогодні вночі російські окупанти атакували Чернігів. Внаслідок атаки було зокрема зафіксовано влучання у будівлю та загорілось авто.
Загалом в ніч на 15 березня, російські окупанти запустили по Україні дві балістичні ракети та майже 200 ударних безпілотників.
Станом на 8:30 сили ППО збили більше половини ворожих дронів, а ще близько 40 безпілотників-імітаторів РФ - були локаційно втрачені.
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