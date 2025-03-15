ua en ru
Сб, 15 марта News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

РФ ударила по многоэтажке в Чернигове: что известно

Суббота 15 марта 2025 03:52
UA EN RU
РФ ударила по многоэтажке в Чернигове: что известно Фото: информация о пострадавших уточняется (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь на 15 марта российские оккупанты атаковали Чернигов. В результате атаки зафиксировано попадание в здание и пылает авто.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Черниговской МВА Дмитрия Брижинского.

"Зафиксировано попадание в многоэтажное здание. Есть возгорание одного автомобиля. По пострадавшим информация уточняется. Находитесь в укрытиях", - говорится в сообщении в 03:38.

В то же время "Суспільне Новини" уточняет, что попадание было дроном.

Где объявили тревогу

Отметим, что Воздушные силы ВСУ продолжают фиксировать над рядом регионов Украины вражеские беспилотники. В частности, по состоянию на 03:52 сигнал тревоги продолжается в Киевской, Житомирской, Хмельницкой, Винницкой, Черкасской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской и Донецкой областях.

РФ ударила по многоэтажке в Чернигове: что известно

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Чернигов Война в Украине
NEWS
В центре Одессе застрелили активиста Демьяна Ганула: все подробности
В центре Одессе застрелили активиста Демьяна Ганула: все подробности
DAILY
ВСУ вышли из Суджи? Что происходит в Курской области и почему Украина теряет позиции
Ульяна Безпалько, Юлия Акимова ВСУ вышли из Суджи? Что происходит в Курской области и почему Украина теряет позиции