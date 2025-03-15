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Россияне запустили по Украине дроны: где существует угроза

Суббота 15 марта 2025 19:53
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Россияне запустили по Украине дроны: где существует угроза Фото: для Украины существует угроза применения ударных дронов (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Вечером, 15 марта, российские оккупанты снова запустили по Украине ударные беспилотники. Вражеские дроны фиксируют в ряде регионов страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

Первые беспилотники были зафиксированы в Днепропетровской области в 17:19. По последней информации, по состоянию на 19:41 дроны и их курс выглядит следующим образом:

  • БпЛА на севере Днепропетровской области, курсом северо-западным на Полтавскую;
  • БпЛА в центре Полтавской области, курсом северо-западным на Киевскую и Черкасскую области;
  • "Шахеды" на севере Кировоградской области, курсом юго-западным на Николаевский регион;
  • БпЛА на западе Сумской области, курсом юго-западным на Черниговскую область;
  • БпЛА на северо-западной границе Харьковской области. Курсом северо-западным в направлении Полтавскую область;
  • "Шахеды" на юге Черкасской области, курсом северо-западным на Киевскую.

Где объявили тревогу

По состоянию на 19:53 карта воздушных тревог выглядит так. Как можно увидеть, сигнал продолжается в Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Запорожской и Донецкой областях.

Россияне запустили по Украине дроны: где существует угроза

Напомним, что в ночь на 15 марта, российские оккупанты запустили по Украине две баллистические ракеты и 178 ударных беспилотников. По состоянию на 8:30 силы ПВО сбили 130 дронов, а еще 38 беспилотников-имитаторов РФ - были локационно потеряны.

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