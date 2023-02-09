У Чернігові призначили тимчасового мера

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Чернігівської міськради.

"Головував на цьому засіданні Олександр Ломако - секретар міської ради та відтепер виконувач обов'язків Чернігівського міського голови. Саме на нього, згідно з чинним законодавством, було покладено функціональні обов'язки очільника міста на час відсутності Владислава Атрошенка", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, львівський апеляційний суд заборонив Владиславу Атрошенку обіймати посаду міського голови Чернігова протягом року. Рішення остаточне і оскарженню не підлягає.

Як повідомлялось, Атрошенко 2 липня 2022 року намагався перетнути державний кордон в пункті пропуску "Краківець". Після заборони виїзду ДПСУ у воєнний час, мер Чернігова відправив свого водія за кордон, щоб той повернув службовий автомобіль, яким впродовж трьох місяців користувалась його дружина у власних потребах.

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