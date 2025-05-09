В Чернигове усилили безопасность: горожан предупредили об угрозе вражеских атак

"Издал распоряжение "О запрете проведения массовых мероприятий на территории города Чернигов" 09, 10 и 11 мая", - написал Брижинский.

Он также призвал горожан не игнорировать сигналы воздушной тревоги и избегать массовых скоплений людей.

Перемирие Путина

Российский диктатор Владимир Путин в одностороннем порядке объявил "перемирие" с Украиной с 8 по 10 мая. Однако несмотря на его заявления на фронте продолжаются боевые действия. В частности, вчера россияне уже сбросили на Сумскую область почти 100 управляемых авиабомб.

На этом фоне министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отметил, что "перемирие" Путина оказалось фарсом.

Вчера вечером российская армия ракетой атаковала Полтавскую область. Известно, что в результате сбивания вражеской ракеты взрывной волной были повреждены кровли и остекление частных домов.

По данным Генштаба, несмотря на объявленное "перемирие" в течение минувших суток, 8 мая, на фронте состоялось 193 боевых столкновения. Больше всего враг давил на Покровском направлении.