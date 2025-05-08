Россия во время "перемирия" ударила ракетой по Полтавской области: какие последствия (фото)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Полтавской ОГА Владимира Когута в Telegram.

"Сегодня во время последней воздушной тревоги в Миргородском районе работала ПВО", - написал Когут.

По его данным, в результате сбивания вражеской ракеты взрывной волной были повреждены кровли и остекление частных домов.

"К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. Спасибо силам ПВО за работу", - сообщил он.

Фото: Россия во время "перемирия" ударила ракетой по Полтавской области (t.me/poltavskaOVA)

Напомним, около 19:50 в ряде областей был объявлен сигнал воздушной тревоги. Тогда Воздушные силы предупреждали об угрозе ракетного удара. Сначала скоростная цель была зафиксирована в Сумской области, а затем на севере Полтавской области.

Она двигалась курсом на Кременчуг.