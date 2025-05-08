Россия во время "перемирия" ударила ракетой по Полтавской области: какие последствия (фото)
Российская армия вечером четверга, 8 мая, ракетой атаковала Полтавскую область. Там работала ПВО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Полтавской ОГА Владимира Когута в Telegram.
"Сегодня во время последней воздушной тревоги в Миргородском районе работала ПВО", - написал Когут.
По его данным, в результате сбивания вражеской ракеты взрывной волной были повреждены кровли и остекление частных домов.
"К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. Спасибо силам ПВО за работу", - сообщил он.
Напомним, около 19:50 в ряде областей был объявлен сигнал воздушной тревоги. Тогда Воздушные силы предупреждали об угрозе ракетного удара. Сначала скоростная цель была зафиксирована в Сумской области, а затем на севере Полтавской области.
Она двигалась курсом на Кременчуг.
Перемирие Путина
Напомним, на днях российский диктатор Владимир Путин в одностороннем порядке объявил "перемирие" с Украиной с 8 по 10 мая. Однако несмотря на его заявления на фронте продолжаются боевые действия. В частности, с начала суток россияне уже сбросили на Сумскую область почти 100 управляемых авиабомб.
На этом фоне министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отметил, что "перемирие" Путина оказалось фарсом.
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