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Россия во время "перемирия" ударила ракетой по Полтавской области: какие последствия (фото)

Четверг 08 мая 2025 22:30
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Россия во время "перемирия" ударила ракетой по Полтавской области: какие последствия (фото) Иллюстративное фото: Россия во время "перемирия" ударила ракетой по Полтавской области (facebook.com DSNSKyiv)
Автор: Наталья Кава

Российская армия вечером четверга, 8 мая, ракетой атаковала Полтавскую область. Там работала ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Полтавской ОГА Владимира Когута в Telegram.

"Сегодня во время последней воздушной тревоги в Миргородском районе работала ПВО", - написал Когут.

По его данным, в результате сбивания вражеской ракеты взрывной волной были повреждены кровли и остекление частных домов.

"К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. Спасибо силам ПВО за работу", - сообщил он.

Фото: Россия во время "перемирия" ударила ракетой по Полтавской области (t.me/poltavskaOVA)

Напомним, около 19:50 в ряде областей был объявлен сигнал воздушной тревоги. Тогда Воздушные силы предупреждали об угрозе ракетного удара. Сначала скоростная цель была зафиксирована в Сумской области, а затем на севере Полтавской области.

Она двигалась курсом на Кременчуг.

Перемирие Путина

Напомним, на днях российский диктатор Владимир Путин в одностороннем порядке объявил "перемирие" с Украиной с 8 по 10 мая. Однако несмотря на его заявления на фронте продолжаются боевые действия. В частности, с начала суток россияне уже сбросили на Сумскую область почти 100 управляемых авиабомб.

На этом фоне министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отметил, что "перемирие" Путина оказалось фарсом.

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