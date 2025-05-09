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За сутки более 190 столкновений. Генштаб рассказал о первом дне "перемирия"

Пятница 09 мая 2025 09:03
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За сутки более 190 столкновений. Генштаб рассказал о первом дне "перемирия" Иллюстративное фото: Генштаб описал, как прошел первый день "перемирия"(Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

За прошедшие сутки, 8 мая, на фронте состоялось 193 боевых столкновения. Больше всего враг давил на Покровском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

"За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 16 районов сосредоточения личного состава и техники российских захватчиков, два пункта управления, пять артиллерийских средств, склад хранения военных запасов и четыре других важных объекта оккупантов", - пишет Генштаб.

Ситуация на фронте

На Харьковском направлении Силы обороны отбили четыре атаки противника в районе Волчанска.

На Купянском направлении произошло четыре атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Синьковки, Степной Новоселовки, Новой Кругляковки и в направлении Новоосинового.

На Лиманском направлении враг атаковал 27 раз. Россияне пытались продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Надежда, Новоегоровка, Редкодуб, Грековка, Новомихайловка, Колодязи, Зеленая Долина и Торское.

На Северском направлении украинские бойцы отбили пять штурмовых действий врага в районах Белогоровки и Федоровки.

На Краматорском направлении зафиксировано шесть боестолкновений в районах Часового Яра и Курдюмовки.

На Торецком направлении враг совершил девять атак на позиции Сил обороны вблизи Крымского и Торецка.

На Покровском направлении украинские бойцы остановили 71 штурмовое и наступательное действие агрессора в районах населенных пунктов Александрополь, Елизаветовка, Гродовка, Миролюбовка, Даченское и не только.

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 28 атак противника вблизи Разлива, Новоселки, Новополя, Привольного и не только.

На Ореховском направлении отражены три вражеских штурма в районах Степного и Щербаков.

На Приднепровском направлении за прошедшие сутки подразделения агрессора осуществили пять безрезультатных попыток продвинуться вперед на позиции наших войск.

На Курском направлении отражено 19 атак российских захватчиков.

Потери России в войне

С начала полномасштабной войны Российская Федерация (РФ) потеряла более 963 тысяч единиц живой силы. Только за минувшие сутки террористы потеряли еще 1300 человек. Также Силы обороны обезвредили:

  • 4 танка;
  • 4 боевые бронированные машины (ББМ);
  • 36 артиллерийских систем;
  • одну реактивную систему залпового огня (РСЗО).

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